Медведев подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства сенатору Росселю

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства сенатору Эдуарду Росселю. Документ, подписанный 7 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии российского парламентаризма и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность правительства Российской Федерации представителю в Совете Федерации от исполнительною органа государственной власти Свердловской области Росселю Эдуарду Эргартовичу", - говорится в документе.