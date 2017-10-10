Медведев подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства сенатору Росселю

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства сенатору Эдуарду Росселю. Документ, подписанный 7 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии российского парламентаризма и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность правительства Российской Федерации представителю в Совете Федерации от исполнительною органа государственной власти Свердловской области Росселю Эдуарду Эргартовичу", - говорится в документе.