Три человека госпитализированы с ожогами с газозаправочной станции под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как во вторник на одной из газозаправочных станций в городе Копейске три человека получили ожоги и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

"Днем 10 октября на одной из автозаправочных станций города Копейска произошло возгорание газового оборудования, в результате которого трое местных жителей получили ожоги различной степени тяжести. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья" УК России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что пострадавшие остались живы, они были госпитализированы. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных должностных лиц.