БАЭС к 2023 году планирует полностью вывезти на "Маяк" ОЯТ с двух энергоблоков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Белоярская АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) к 2023 году планирует полностью вывезти отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с двух энергоблоков на производственное объединение (ПО) "Маяк" (входит в Росатом), расположенное в городе Озерск в Челябинской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе станции.

"Белоярская АЭС готова начать планомерный вывоз ОЯТ реакторов АМБ (от "Атом мирный большой"), чтобы перейти к стадии снятия блоков с эксплуатации. Полностью вывезти ОЯТ первых двух энергоблоков Белоярской АЭС планируется к 2023 году. Проект имеет важное значение в области обеспечения ядерно-радиационной безопасности в атомной отрасли", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что схема отправки была разработана с учетом всех требований безопасности. "Белоярская АЭС и ПО "Маяк" совместно провели ряд испытаний, в ходе которых загрузка, перевозка ОЯТ, разгрузка вагона и помещение ОЯТ в хранилище отрабатывалась до мельчайших деталей. Пробная отправка кассеты-имитатора с ОЯТ состоялась в 2016 году", - уточнили в пресс-службе.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса в 1981 и 1989 годах соответственно, в 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

ПО "Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России, где реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.