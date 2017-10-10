Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

БАЭС к 2023 году планирует полностью вывезти на "Маяк" ОЯТ с двух энергоблоков

Новости Урала
10 октября, 19:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, октября. /ТАСС

В пресс-службе электростанции отметили, что схема отправки отработавшего ядерного топлива была разработана с учетом всех требований безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Белоярская АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) к 2023 году планирует полностью вывезти отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с двух энергоблоков на производственное объединение (ПО) "Маяк" (входит в Росатом), расположенное в городе Озерск в Челябинской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе станции.

"Белоярская АЭС готова начать планомерный вывоз ОЯТ реакторов АМБ (от "Атом мирный большой"), чтобы перейти к стадии снятия блоков с эксплуатации. Полностью вывезти ОЯТ первых двух энергоблоков Белоярской АЭС планируется к 2023 году. Проект имеет важное значение в области обеспечения ядерно-радиационной безопасности в атомной отрасли", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что схема отправки была разработана с учетом всех требований безопасности. "Белоярская АЭС и ПО "Маяк" совместно провели ряд испытаний, в ходе которых загрузка, перевозка ОЯТ, разгрузка вагона и помещение ОЯТ в хранилище отрабатывалась до мельчайших деталей. Пробная отправка кассеты-имитатора с ОЯТ состоялась в 2016 году", - уточнили в пресс-службе.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса в 1981 и 1989 годах соответственно, в 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

ПО "Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России, где реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама