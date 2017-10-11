Полиция нашла двоих воспитанников спецшколы, которые сбежали из больницы в Югре

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Полицейские нашли двух воспитанников специальной учебно-воспитательной школы № 2 Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сбежавших два дня назад из больницы. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Их нашли в… поселке Игриме. Подростки сообщили, что поехали к друзьям", - отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разыскивает двоих воспитанников специальной учебно-воспитательной школы № 2 Сургута, которые в понедельник утром сбежали из медицинского учреждения.

Проблемная спецшкола

Воспитанники спецшколы ранее неоднократно совершали побеги. Так, в октябре 2014 года после конфликта с преподавателями сбежали восемь подростков. Еще двое совершили побег в апреле 2017 года. Спецшкола предназначена для перевоспитания подростков, совершивших мелкие правонарушения.