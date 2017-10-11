На Урале на площади 1 тыс. кв метров загорелся цех по ремонту локомотивов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по ремонту локомотивов в городе Сысерть в Свердловской области, пострадавших в результате пожара нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пострадавших в результате пожара нет. В 11:16 по местному времени (09:16 мск) пожарные ликвидировали открытое горение. На данный момент проводится проливка и разбор конструкций", - сказала собеседница агентства.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции выехали на место происшествия, сейчас они опрашивают жителей близлежащего жилого массива на предмет установления возможных очевидцев.

"Объект, где произошло возгорание кровли, находится практически на окраине города. Угрозы окружающей среде и жителям населенного пункта нет. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, точная причина возгорания устанавливается", - сказал он.

Причиной ЧП могли стать сварочные работы

Причиной пожара в цехе могло стать проведение сварочных работ, сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

"Сысертская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту возникновения пожара на территории предприятия по ремонту тепловозов. <...> Предварительная причина - это проведение сварочных работ в действующем цехе", - сказала собеседница агентства, отметив, что цех эксплуатировался Сысертским локомотивным депо.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня из рядом расположенного административного здания были эвакуированы 40 человек. В тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека.