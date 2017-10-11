Интерпол задержал в Екатеринбурге торговца шаурмой, разыскиваемого за экстремизм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола задержали в Екатеринбурге повара заведения, торгующего шаурмой, который, как оказалось, находится в международном розыске по подозрению в экстремизме, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону. Сообщается также о задержании в городе сутенерши, разыскиваемой правоохранительными органами Грузии.
"Оперативники свердловского НЦБ Интерпола совместно с коллегами из регионального УФСБ России и сотрудниками транспортной полиции провели две операции по задержанию иностранных граждан. Один из разыскиваемых прибыл в Екатеринбург зимой 2017 года и устроился на работу поваром в заведение по продаже шаурмы. Его задержали в Екатеринбурге по месту жительства, он является гражданином государства ближнего зарубежья. Иностранец подозревается в участии в преступном сообществе экстремистской направленности, за подобное преступление у него на родине предусмотрена ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В управлении также сообщают, что двумя неделями ранее на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский сотрудники Интерпола задержали гражданку одной из среднеазиатских республик, находившуюся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Грузии. Она была задержана сразу же после того, как сошла с поезда.
"По данным НЦБ Интерпола, проживая на территории Аджарского района в период с 2012 года по 2013 год, она обманом и угрозами заставляла приехавших землячек заниматься проституцией в гостиницах и ночных клубах Батуми, присваивая себе полученные денежные средства. А в мае 2013 года совершила более тяжкое преступление - организовала убийство женщины", - говорится в сообщении.