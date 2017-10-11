Эксперт: российским школам нужен новый учебник химии, показывающий связь науки с жизнью

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Российские школы нуждаются в новом учебнике химии, который демонстрировал бы связь науки с повседневной жизнью. Такое мнение высказал профессор кафедры химии нефти и органического катализа химического факультета Московского государственного университета Георгий Лисичкин во вторник на проходящей в Челябинске конференции "Инновационные процессы в химическом образовании".

"Сегодня есть очень хорошие учебники химии, на их основе можно дальше получать естественно-научное, техническое, химическое, медицинское образование, а увлечь не интересующихся химией детей не получается <...> В то же время есть книга, в которой рассматриваются связи химии с жизнью, она интересна для людей, но сама по себе не годится для наших школ, так как была построена на западном материале. Считаю, что было бы полезно создать что-то идеологически похожее для российских школ", - сказал Лисичкин.

Профессор подчеркнул, что российские учебники химии по сути не менялись с 60-х годов XX века, а школьники с того времени стали намного меньше интересоваться предметом.

Пятая Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной образовательной политики" проходит в Челябинске 11-12 октября. В конференции участвуют 70 химиков со всей России, в том числе представители МГУ, Российского университета дружбы народов, Московского педагогического государственного университета, Нижегородского института развития образования, корпорации "Российский учебник". Основной организатор конференции - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск), соорганизатор - МГУ, мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.