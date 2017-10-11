СК назвал причину крушения самолета в ХМАО в 2016 году, в результате которого погиб пилот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ озвучило причину крушения легкомоторного гидросамолета, в результате которого погиб пилот судна, еще два человека пострадали. ЧП произошло 19 июня 2016 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным следствия, собственник воздушного судна (он же пилот - прим. ТАСС) принял необоснованное решение на вылет, не имея свидетельства пилота, подтверждающего право на выполнение полетов на самолете гражданской авиации, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, он не заявил и не проинформировал органы воздушного движения о плане выполнения полетов на гидросамолете, также не проинформировал службу управления воздушным движением, а именно аэродром Ханты-Мансийск, о выполнении полетов и их маршруте", - говорится в сообщении.

Согласно заключению комиссии МАК, причиной крушения самолета явилось невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом, что привело к столкновению воздушного судна с кронами деревьев и землей. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, в результате аварии один из пассажиров получил множественные телесные повреждения, второй - легкие телесные.

Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела по данному факту, собственник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Сейчас дело передано в суд.

По данным ведомства, пилот совершил несколько неудачных попыток поднять в воздух гидросамолет, он не успел набрать достаточную высоту и, задев нижней частью фюзеляжа кроны деревьев, упал в лес. В результате самолет разрушился и полностью выгорел. Во время полета на борту самолета находились также двое пассажиров - жители Самарской области.