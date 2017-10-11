Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК назвал причину крушения самолета в ХМАО в 2016 году, в результате которого погиб пилот

Новости Урала
11 октября, 14:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, октября. /ТАСС

Собственник судна, управлявший гидросамолетом, не имел свидетельства пилота и находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ озвучило причину крушения легкомоторного гидросамолета, в результате которого погиб пилот судна, еще два человека пострадали. ЧП произошло 19 июня 2016 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным следствия, собственник воздушного судна (он же пилот - прим. ТАСС) принял необоснованное решение на вылет, не имея свидетельства пилота, подтверждающего право на выполнение полетов на самолете гражданской авиации, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, он не заявил и не проинформировал органы воздушного движения о плане выполнения полетов на гидросамолете, также не проинформировал службу управления воздушным движением, а именно аэродром Ханты-Мансийск, о выполнении полетов и их маршруте", - говорится в сообщении.

Согласно заключению комиссии МАК, причиной крушения самолета явилось невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом, что привело к столкновению воздушного судна с кронами деревьев и землей. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, в результате аварии один из пассажиров получил множественные телесные повреждения, второй - легкие телесные.

Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела по данному факту, собственник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Сейчас дело передано в суд.

По данным ведомства, пилот совершил несколько неудачных попыток поднять в воздух гидросамолет, он не успел набрать достаточную высоту и, задев нижней частью фюзеляжа кроны деревьев, упал в лес. В результате самолет разрушился и полностью выгорел. Во время полета на борту самолета находились также двое пассажиров - жители Самарской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
3
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
4
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
5
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
6
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
7
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама