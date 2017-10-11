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В Челябинской области экс-сотрудники ГИБДД осуждены за вымогательство взятки с водителя

Новости Урала
11 октября, 15:35 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 11, октября. /ТАСС

В августе 2016 года полицейские предложили хозяйке машины откупиться 30 тысячами рублей от административной ответственности за просроченное водительское удостоверение

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Кыштымский городской суд Челябинской области признал трех бывших инспекторов ГИБДД виновными в превышении должностных полномочий и в покушении на вымогательство взятки в размере 30 тысяч рублей. Двое получили по 7,5 лет лишения свободы, третий - 8 лет, сообщили в среду в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

"Суд признал трех бывших инспекторов полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Руслана Гарипова, Андрея Москаля и Дмитрия Пашнина виновными в превышении должностных полномочий, в покушении на вымогательство взятки. Приговором суда Пашнину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Москалю и Гарипову - 7,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, в августе 2016 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на трассе Аргаяш - Чебаркуль, права у водителя оказались просроченными. Вместе с ним ехала хозяйка машины, которой полицейские предложили откупиться 30 тысячами рублей от административной ответственности за негодное водительское удостоверение.

Денег у женщины не оказалось, тогда сотрудники ГИБДД потребовали передать им паспорт и золотые серьги. "Залог" они пообещали вернуть, когда получат откупные. В сентябре того же года после передачи им 10 тысяч рублей злоумышленники были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области.

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