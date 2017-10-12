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В Свердловской области начался суд над владельцами собак, загрызших ребенка

Новости Урала
12 октября, 9:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, октября. /ТАСС

Семилетняя девочка погибла на детской площадке в деревне Пальмино 5 февраля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Тавдинский районный суд Свердловской области начал рассмотрение дела владельцев собак, загрызших семилетнюю девочку в деревне Пальмино. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде.

Тело семилетней девочки нашли на детской площадке в деревне Пальмино 5 февраля. Двух собак, которые на нее напали, усыпили. Выяснилось, что владельцы использовали их для охоты. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и находятся под подпиской о невыезде.

"Сегодня началось рассмотрение дела по существу, заседание открытое", - уточнили в суде.

Ранее состоялись предварительные слушания по делу.

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