В Свердловской области начался суд над владельцами собак, загрызших ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Тавдинский районный суд Свердловской области начал рассмотрение дела владельцев собак, загрызших семилетнюю девочку в деревне Пальмино. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде.

Тело семилетней девочки нашли на детской площадке в деревне Пальмино 5 февраля. Двух собак, которые на нее напали, усыпили. Выяснилось, что владельцы использовали их для охоты. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и находятся под подпиской о невыезде.

"Сегодня началось рассмотрение дела по существу, заседание открытое", - уточнили в суде.

Ранее состоялись предварительные слушания по делу.