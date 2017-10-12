В Свердловской области начался суд над владельцами собак, загрызших ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Тавдинский районный суд Свердловской области начал рассмотрение дела владельцев собак, загрызших семилетнюю девочку в деревне Пальмино. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде.
Тело семилетней девочки нашли на детской площадке в деревне Пальмино 5 февраля. Двух собак, которые на нее напали, усыпили. Выяснилось, что владельцы использовали их для охоты. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и находятся под подпиской о невыезде.
"Сегодня началось рассмотрение дела по существу, заседание открытое", - уточнили в суде.
Ранее состоялись предварительные слушания по делу.