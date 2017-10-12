Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Урала приговорен к 9,5 года колонии за хранение почти 50 кг наркотиков

Новости Урала
12 октября, 9:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, октября. /ТАСС

По данным следствия, мужчина должен был продавать их через тайники в Екатеринбурге, но не успел осуществить свой умысел

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Каменский районный суд приговорил к 9,5 года колонии екатеринбуржца, у которого изъяли почти 50 кг синтетических наркотиков. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга Михаила Омелькова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере, без целей сбыта", "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Омельков через интернет в 2016 году вступил в сговор с неизвестным для сбыта наркотиков в особо крупном размере на территории РФ. По договоренности неизвестный должен был купить, расфасовать и доставить в тайники наркотики, а осужденному необходимо было осуществлять их продажу через тайники в Екатеринбурге. За сбыт наркотиков мужчина должен был получить $1,5 тыс.

"Следуя указаниям, полученным через интернет, он прибыл из Екатеринбурга в Каменский район, где извлек из тайника наркотики общей массой 49,5 кг. Потом он поместил вещество в автомобиль для перевозки в Екатеринбург. Однако он не смог осуществить свой умысел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота", - резюмировали в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей. Видеотрансляция
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
6
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
7
Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама