Рейс Екатеринбург - Якутск авиакомпании "Якутия" задержан на сутки по техпричинам

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Якутия" из Екатеринбурга в Якутск задержан почти на сутки. Причиной задержки стала сработка табло предупреждения при подготовке к вылету, сообщила в четверг пресс-служба авиаперевозчика.

"11 октября самолет авиакомпании "Якутия" SSJ 100 готовился выполнить рейс № 490 по маршруту Екатеринбург - Якутск. При подготовке рейса была выявлена неисправность - сработало табло предупреждения бортового компьютера, управляющего двигателями", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что на борту самолета находилось 89 пассажиров и пять членов экипажа. "Все пассажиры были размещены в гостинице, оказаны услуги по предоставлению горячего питания и напитков, камеры хранения, комнаты матери и ребенка", - отметили в пресс-службе.

По уточненным данным, пассажиры будут доставлены в пункт назначения 12 октября в 19:00 по якутскому времени (13:00 мск). Для установления причин в аэропорт вылета был выслан инженерный состав авиакомпании, назначена специальная комиссия.