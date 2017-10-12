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На Урале стартовал проект на базе инклюзивной программы "Юные олимпийцы"

Новости Урала
12 октября, 11:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, октября. /ТАСС

Проект "Азбука движения для детей и взрослых" направлен на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия адаптивной физической культурой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Проект "Азбука движения для детей и взрослых", победитель конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества, стартовал в семи городах Свердловской области. Об этом сообщает общественная организация "Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр" (ДИСпО-Центр).

Проект разработан на базе уникальной инклюзивной программы Young Athlets ("Юные олимпийцы") международной организации "Специальная Олимпиада" для детей от двух до восьми лет с нарушениями интеллекта и направлен на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в занятия адаптивной физической культурой.

"Победитель конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, проект "Азбука движения для детей и взрослых" стартовал в октябре в семи городах Свердловской области - в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Колчедане, Заречном, Ревде и Каменске-Уральском. Работа по данному проекту построена на базе уникальной спортивной инклюзивной игровой программы Young Athletes международной организации "Специальная Олимпиада" для детей с нарушениями интеллекта", - говорится в сообщении.

Проект реализуется ДИСпО-Центром совместно с общественной организацией "Солнечные дети". Как пояснила ТАСС руководитель ДИСпО-Центра Ольга Бойко, международная программа конкретизирована для Свердловской области. "Наш проект - это детальная методическая разработка международной программы, имеющая вид методического инструмента. Разработаны мониторинговые программы оценки физического развития детей и социально-психологического состояния семьи, добавлены разделы для самостоятельной работы родителей в семье, будет выпущен специальный диск для них", - подчеркнула она.

В рамках занятий адаптивной физической культурой дошкольники учатся держать равновесие, переползать через препятствия, координировать движения, ловить мяч. "Проект продлится чуть больше года и будет направлен, в том числе, на родителей. На тренировках родителей будут информировать, обучать, вовлекать в совместные занятия физической культурой. Пройдя обучение по программе "Юные олимпийцы", родители смогут самостоятельно заниматься с малышом дома", - отмечается в сообщении ДИСпО-Центра.

Кроме того, проект предполагает обучение не менее 30 специалистов региона работе с детьми с ОВЗ. "Планируется проведение обучающих семинаров для тренеров проекта, консультаций, открытых уроков, итоговой областной конференции по двигательному развитию. В занятия будет вовлечено 10 тренеров и порядка 170 детей с ментальными нарушениями и синдромом Дауна. Результатом проекта станет программно-методического комплекс, который будет масштабироваться в регионе", - отмечается в сообщении.

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