Эксперты обсудили вопросы мотивации детей к получению знаний на конференции в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Проблемы мотивации учеников в российских школах обсудили эксперты на проходящей в Челябинске конференции "Инновационные процессы в химическом образовании", передает корреспондент ТАСС. Участники обсуждения отметили, что у школьников практически отсутствует познавательный интерес.
"Мы (учителя химии - прим. ТАСС) работаем с детьми без познавательного интереса. Наша беда в том, что к восьмому классу у детей уже убили познавательную потребность. В результате мы должны петь и плясать, чтобы ребенку на уроке химии было интересно. <…> Для того, чтобы изменить эту ситуацию, учителя должны интерес и познавательную потребность у ребенка формировать с первого класса", - сказала представитель корпорации "Российский учебник" Ирина Еремина.
Она отметила, что формировать и поддерживать познавательную потребность у учеников можно в том случае, если давать детям творческие задания, исторический, художественный, практический, медиа и межпредметный контекст изучаемого предмета, проводить с детьми дидактические игры. А на уроках химии - ставить химические эксперименты. Кроме того, у детей должны быть качественные учебники, отвечающие целому ряду критериев.
Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана- Граф", а также цифровая образовательная платформа "Lecta". "Российский учебник" обладает самым крупным портфелем учебников, включенных в федеральный перечень - 485 наименований (около 38%).
Пятая Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной образовательной политики" проходит в Челябинске 11-12 октября. В конференции участвуют 70 химиков со всей России, в том числе представители МГУ, Российского университета дружбы народов, Московского педагогического государственного университета, Нижегородского института развития образования, корпорации "Российский учебник". Основной организатор конференции - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск), соорганизатор - МГУ, мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.