Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты обсудили вопросы мотивации детей к получению знаний на конференции в Челябинске

Новости Урала
12 октября, 12:32 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Участники обсуждения отметили, что формировать познавательную потребность у ребенка необходимо с первого класса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Проблемы мотивации учеников в российских школах обсудили эксперты на проходящей в Челябинске конференции "Инновационные процессы в химическом образовании", передает корреспондент ТАСС. Участники обсуждения отметили, что у школьников практически отсутствует познавательный интерес.

"Мы (учителя химии - прим. ТАСС) работаем с детьми без познавательного интереса. Наша беда в том, что к восьмому классу у детей уже убили познавательную потребность. В результате мы должны петь и плясать, чтобы ребенку на уроке химии было интересно. <…> Для того, чтобы изменить эту ситуацию, учителя должны интерес и познавательную потребность у ребенка формировать с первого класса", - сказала представитель корпорации "Российский учебник" Ирина Еремина.

Она отметила, что формировать и поддерживать познавательную потребность у учеников можно в том случае, если давать детям творческие задания, исторический, художественный, практический, медиа и межпредметный контекст изучаемого предмета, проводить с детьми дидактические игры. А на уроках химии - ставить химические эксперименты. Кроме того, у детей должны быть качественные учебники, отвечающие целому ряду критериев.

Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана- Граф", а также цифровая образовательная платформа "Lecta". "Российский учебник" обладает самым крупным портфелем учебников, включенных в федеральный перечень - 485 наименований (около 38%).

Пятая Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной образовательной политики" проходит в Челябинске 11-12 октября. В конференции участвуют 70 химиков со всей России, в том числе представители МГУ, Российского университета дружбы народов, Московского педагогического государственного университета, Нижегородского института развития образования, корпорации "Российский учебник". Основной организатор конференции - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск), соорганизатор - МГУ, мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама