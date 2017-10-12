Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублей

Новости Урала
12 октября, 11:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября./ТАСС

Более половины этой суммы - задолженность за тепло и горячую воду собственников жилья в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Теплоэлектростанция "Академическая" в Екатеринбурге, введенная в эксплуатацию компанией "Т Плюс"

Теплоэлектростанция "Академическая" в Екатеринбурге, введенная в эксплуатацию компанией "Т Плюс"

© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября./ТАСС/. Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" за тепло и горячую воду превысили 5 миллиардов рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Более половины суммы долга управляющих компаний в 5,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду перед поставщиком ресурсов - это задолженность собственников жилья в многоквартирных домах в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном. "ЭнергосбыТ Плюс" начал претензионно-исковую работу в отношении должников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания к взысканию предъявит долги тех абонентов, кто не платил за тепло и горячую воду два и более месяцев. Судебные издержки будут возложены на должника. "В Екатеринбурге население накопило перед управляющими компаниями долги за тепло и горячую воду в 3,6 миллиарда рублей, в Первоуральске - 538 миллионов рублей, Нижней Туре и Лесном - 945 миллионов рублей", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, ежемесячно "ЭнергосбыТ Плюс" подает около 4 тысяч исковых заявлений в отношении должников на выдачу судебных приказов. С судебными приказами, имеющими силу исполнительного листа, энергосбытовая организация самостоятельно обращается в банковские организации, чаще всего в ПАО Сбербанк, для удержания долга с зарплатных карт должников. Компания возвращает более 7 миллионов рублей каждый месяц в результате проведения этой процедуры.

О компании

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением группы находится 60 электростанций, свыше 400 котельных и почти 18 тысяч километров тепловых сетей. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама