Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября./ТАСС/. Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" за тепло и горячую воду превысили 5 миллиардов рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Более половины суммы долга управляющих компаний в 5,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду перед поставщиком ресурсов - это задолженность собственников жилья в многоквартирных домах в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном. "ЭнергосбыТ Плюс" начал претензионно-исковую работу в отношении должников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания к взысканию предъявит долги тех абонентов, кто не платил за тепло и горячую воду два и более месяцев. Судебные издержки будут возложены на должника. "В Екатеринбурге население накопило перед управляющими компаниями долги за тепло и горячую воду в 3,6 миллиарда рублей, в Первоуральске - 538 миллионов рублей, Нижней Туре и Лесном - 945 миллионов рублей", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, ежемесячно "ЭнергосбыТ Плюс" подает около 4 тысяч исковых заявлений в отношении должников на выдачу судебных приказов. С судебными приказами, имеющими силу исполнительного листа, энергосбытовая организация самостоятельно обращается в банковские организации, чаще всего в ПАО Сбербанк, для удержания долга с зарплатных карт должников. Компания возвращает более 7 миллионов рублей каждый месяц в результате проведения этой процедуры.

О компании

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением группы находится 60 электростанций, свыше 400 котельных и почти 18 тысяч километров тепловых сетей. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".