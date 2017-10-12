Образовательный центр "Золотое сечение" договорился о сотрудничестве с вузами Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Образовательный центр для одаренных детей "Золотое сечение", созданный в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса", договорился о сотрудничестве с тремя вузами региона, а также с особой экономической зоной "Титановая долина". Об этом сообщила в четверг ТАСС директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова.

"Мы сегодня подписали соглашения о сотрудничестве и создании новых направлении обучения с руководителями "Титановой долины", Уральского государственного горного университета (УГГУ), Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Соглашения подписаны на пять лет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, с "Титановой долиной" предполагается работа по подготовке будущих кадров. "Они предлагают нам работать с детьми по части управления территориями, диагностики одаренных детей, подготовке сотрудников. Также будем сотрудничать по части обработки и производства титановых изделий. Руководство даже готово предоставить производственные помещения", - отметила Короткова.

Она добавила, что в рамках сотрудничества с УГМУ в августе 2018 года планируется провести смену по биомедицине. "С УрГПУ у нас есть договоренность по работе в плане создания команд тьюторов (наставников - прим. ТАСС), а также апробации новых педагогических технологии с одаренными детьми. Горный университет будет обеспечивать научно-технологической информацией, давать спикеров, помогать в реализации образовательных программ, которые поставят корпорации в научно-технологическом направлении", - сказала она.

О центре

Соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса" было подписано в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети будут заниматься научными исследованиями, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".

Пилотная смена в центре прошла с 1 по 21 августа. Участие в ней приняли почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые прошли подготовку по четырем направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы".