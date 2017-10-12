Власти Кургана увеличили количество техники для ликвидации задымления на полигоне ТБО

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Кургана увеличили количество единиц техники, которая способствует устранению задымления на полигоне ТБО "Шуховский". Сейчас к ликвидации задымления привлечены 7 самосвалов и один погрузчик, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Работает семь самосвалов и один погрузчик, количество техники увеличено на три единицы. Для предотвращения ситуации втрое увеличены объемы завозимого песка. Открытого горения нет, ситуация находится на контроле. Опасности для населения нет", - сказали там.

Одним из факторов, который способствовал появлению очагов задымления, стала теплая сухая погода. "У нас стоит сухая погода до плюс 15 градусов, тлеет бытовой мусор", - уточнили в пресс-службе.

В конце сентября 2017 года на полигоне произошло возгорание, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.