Более 70 млн руб. направлено на поддержку домов и центров культуры в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области направили домам и центрам культуры региона 71, 5 млн рублей на ремонт, покупку оборудования и музыкальных инструментов. Об этом сообщили в четверг в областном департаменте информационной политики со ссылкой на министра культуры региона Светлану Учайкину.

"Средства будут выделены по результатам двух конкурсов, объявленных Министерством культуры [региона]. Отрадно, что 71,5 млн рублей будут выделены 16 городским округам на укрепление материально-технической базы, на приобретение специального оборудования для учреждений культуры, на приобретение музыкальных инструментов", - сообщила Учайкина, ее слова приводятся в сообщении департамента информполитики.

В частности, более 23 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт Ачитского районного дома культуры, более 1,5 млн рублей - на капитальный ремонт Горноуральского центра культуры. В число получателей финансирования также вошли учреждения Богдановича, Ивделя, Карпинска, Ревды, Североуральска.

Более 4,6 млн рублей будут направлены на информатизацию муниципальных библиотек и формирование книжных фондов. "Средства получат 19 муниципалитетов на покупку компьютеров и лицензионного программного обеспечения библиотек, подключение их к интернету, оцифровку и комплектование книжных фондов. В числе победителей конкурса Минкультуры - Ачитский и Артинский городские округа, село Краснополянское Байкаловского района, села Сладковское и Усть-Ницинское Слободо-Туринского района", - сообщили в департаменте.

По словам Учайкиной, благодаря этой поддержке библиотеки смогут существенно пополнить свои фонды и приобрести, в частности, литературу на языках народов, населяющих Свердловскую область.