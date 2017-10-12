Почти 200 домов в Троицке подключили к отоплению после срыва отопительного сезона

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Порядка 194 жилых домов центральной части города Троицка Челябинской области подключены к отоплению, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации. В начале октября в этих домах был зафиксирован срыв отопительного сезона.
"По данным на утро, отопление подключено во всех 194 домах центральной части города, в которых проживает порядка 30 тыс. человек (население Троицка - порядка 75 тыс. человек - прим. ТАСС). Сейчас остались точечные моменты, в некоторых квартирах настраивается гидравлика", - уточнили в администрации, добавив, что на рассмотрении находится вопрос компенсации ущерба жителям города после срыва отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что начало отопительного сезона в центральной части города затягивалось из-за конфликта двух организаций: теплоснабжающего ООО "Перспектива" и теплосетевого АО "ТЭК". С 1 июня в Троицке произошла смена единой теплоснабжающей организации с АО "ТЭК" на ООО "Перспектива". Сети, которые компания "ТЭК" должна была в добровольном порядке сразу же передать "Перспективе", пришлось забирать через суд, что затянуло процесс подготовки теплотрасс к отопительному периоду. По факту срыва отопительного сезона в городе прокуратура Челябинской области начала проверку.