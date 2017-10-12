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Более 200 компаний приняли участие в заседаниях российско-итальянской рабочей группы

Новости Урала
12 октября, 17:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, октября. /ТАСС

В первый день работы группы в Екатеринбурге было подписано несколько соглашений

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Свыше 200 компаний приняли участие в заседаниях российско-итальянской рабочей группы. Об этом в четверг сообщил журналистам директор департамента интернационализации и продвижения торговли итальянского ведомства Фабрицио Лучентини на открытии XXVI заседания двусторонней рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса, которое в четверг открылось в Екатеринбурге.

"По нашим данным, в работе нашей группы принимают участие почти 200 представителей из российской и итальянской стороны, 55 представителей из Италии, представители двух важных итальянских отраслевых ассоциаций. Мы уверены, что двусторонние встречи принесут конкретные результаты. <…> Должен сказать, что сотрудничество Италии с регионом достаточно интенсивное, при этом одна из наших задач - увеличение инвестиций в экономику региона. Мы также готовы рассматривать участие в программах импортозамещения", - сказал он.

По данным департаменте информационной политики региона, первый день работы заседания завершился подписанием ряда документов. В частности, подписано соглашение между АО "РСГ- Академическое", итальянской компанией Fondital и АО "Корпорация развития Среднего Урала", в рамках которого стороны устанавливают принципы инвестиционного сотрудничества на базе технопарка "Академический". В ходе переговоров также было отмечено регулярное участие итальянских компаний в работе международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" и озвучено решение направить деловую миссию на выставку в 2018 году.

По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития (МЭР) РФ Максима Паршина, ведомство высоко оценивает организацию сферы МСП в регионе и готово поддерживать сотрудничество. "Свердловская область - лидер в стране по развитию МСП. Почти 200 тыс. предприятий МСП работают сегодня на Урале. Их количество постоянно растет и направления деятельности расширяются. Уверен, что заседание рабочей группы позволит нашему бизнесу найти новые точки соприкосновения и выйти на новые проекты, а мы будем эту деятельность всесторонне поддерживать", - заявил он.

По итогам 2016 года взаимный товарооборот Свердловской области и Италии превысил $227 млн. В первом полугодии объем торговли составил $109 млн, что на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

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