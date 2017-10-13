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Компетенции по автоматике и управлению БПЛА представят на WorldSkills Hi-Tech на Урале

Новости Урала
13 октября, 9:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, октября. /ТАСС

В чемпионате посоревнуются две группы участников - молодые рабочие от 19 до 28 лет и юниоры от 14 до 18 лет

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Компетенции "Полимеханика и Автоматика" и "Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" впервые представят на IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге. Соревнования пройдут с 4 по 6 ноября, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Две компетенции - "Полимеханика и Автоматика" и "Оператор БПЛА" - представлены на чемпионате впервые. Сформирован пул региональных технических экспертов по каждой компетенции, они взаимодействуют с главными экспертами по вопросам выбора оборудования и материалов на конкурсные участки, подготовки конкурсных заданий и проработки экспопланов компетенций", - приводит департамент слова и. о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В департаменте добавили, что в чемпионате будут соревноваться две группы участников - молодые рабочие от 19 до 28 лет и юниоры от 14 до 18 лет. "В этом году чемпионат проводится по 27 компетенциям, наиболее востребованным в российской промышленности, 20 из них являются основными, семь - презентационными. Общее количество участников превышает 400 человек, оценивать соревнования будут более 450 опытных российских и зарубежных экспертов", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума организаторами чемпионата - Союзом "Ворлдскиллс Россия", Министерством промышленности и торговли РФ, Агентством стратегических инициатив и правительством Свердловской области - было подписано соглашение о сотрудничестве при подготовке и проведении на территории Среднего Урала данного мероприятия в 2017-2021 гг.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech является самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства среди крупнейших российских компаний, уже трижды проходил в Екатеринбурге. В 2016 году МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО", где проходили все мероприятия чемпионата, посетили свыше 15 тыс. человек.

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