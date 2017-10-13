Объем субсидий на исследования в АПК на Южном Урале вырос почти в 10 раз

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Власти Челябинской области в 2017 году увеличили почти в 10 раз, до 12 млн рублей, объем субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в сельском хозяйстве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза.
"В 2011 году на субсидирование НИОКР в сельском хозяйстве в Челябинской области выделялась наибольшая сумма за прошедшие несколько лет - 2,3 млн рублей (компенсация расходов на научные работы - прим. ТАСС). В 2016 году - 1,75 млн рублей. В этом году выделено 12 млн рублей. На следующий год сумма уже увеличена до 18 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
Почти десятикратный рост объема субсидирования в пресс-службе областного Минсельхоза объяснили несколькими причинами. Во-первых, с 2017 года субсидии выплачиваются непосредственно аграриям, которые НИОКР внедряют на практике, а не научным организациям-разработчикам и авторам исследований, как это было раньше. Во-вторых, теперь разрешено субсидировать проекты, которые были начаты не только в текущем году. И, в-третьих, выросли возможности областного бюджета.
По официальным данным, Челябинская область занимает второе место в России по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций (в 2016 году производство мяса птицы превысило 350 тыс. тонн), третье - по производству мяса всех видов (542 тыс. тонн) и шестое - по производству свинины (114 тыс. тонн). 11 октября 2017 года научно- технический совет Минсельхоза Челябинской области прямым голосованием утвердил девять проведенных исследований в растениеводстве и животноводстве, по которым будет возмещено до 99,9% расходов. Исследования позволили поднять продуктивность животных, урожайность сельхозкультур, создать электронные карты полей и увеличить производительность труда на предприятиях.