Японские предприниматели планируют сотрудничать с Тюменской областью в сфере инноваций

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Японские предприниматели планируют наладить сотрудничество с предприятиями Тюменской области в области инновационных проектов, сообщили в пятницу в областном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

"Тюменский технопарк посетила с деловым визитом делегация Японии во главе с чрезвычайным и полномочным послом страны в РФ Тоёхиса Кодзуки. Основная цель визита - знакомство с инвестиционными возможностями региона, укрепление торгово-экономических связей. Резиденты бизнес-инкубатора и представители тюменских предприятий представили свои проекты с целью поиска партнеров и клиентов среди предпринимателей из Японии", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что японские предприниматели планируют наладить сотрудничество с инноваторами региона. "Также были представлены такие тюменские компании-товаропроизводители, как ООО "Тюменские Аэрозоли", ООО "Е- soft", ООО "Лесные технологии", ООО "Юнигрейн", АО "Тюменский завод металлоконструкций", - сообщается в документе.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, который также провел встречу с Кодзуки, визит японской делегации рассматривается как новый этап работы по расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах машиностроения, нефтехимии, IT, медицины и фармацевтики, туризма и образования.

"Одним из ярких событий в культурной жизни региона могут стать Дни японской культуры в Тюмени в 2018 году. В рамках визита также запланировано посещение промышленных предприятий региона: ООО "Сибур Тобольск", ЗАО "Антипинский НПЗ" и ООО "УГМК-Сталь", - приводит слова Якушева пресс-служба губернатора.

Ранее сообщалось, что в рамках двустороннего сотрудничества в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) в этом году был создан Центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric в рамках соглашения между ООО "Мицубиси Электрик (РУС)", ООО "Тюмень Прибор" и ТюмГУ.