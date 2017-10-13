Главврач магнитогорской больницы подозревается в получении взятки

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области (УФСБ) в пятницу опубликовала оперативное видео задержания главного врача горбольницы № 2 Магнитогорска. Его подозревают в получении взятки, прокомментировали видео ТАСС в пресс-службе управления.
"На опубликованном видео главный врач горбольницы № 2 Магнитогорска. Его задержали в гараже больницы с поличным сотрудники УФСБ по Челябинской области. Он подозревается в получении взятки", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что оперативные материалы переданы из УФСБ в следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области (СК).
В пресс-службе областного СК сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки особо крупном размере". По версии следствия, подозреваемый в течение 2015-2016 гг неоднократно получал взятки от сотрудников лечебного учреждения за оказание им общего покровительства. Общая сумма взяток превышает 1,3 млн рублей, утверждают следователи.
Расследование уголовного дела продолжается.