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Уральский филиал "Эрмитажа" откроется в Екатеринбурге в 2019 году

Новости Урала
13 октября, 14:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, октября. /ТАСС

Музей не планирует передавать уральскому филиалу экспонаты на постоянное хранение

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Отражение здания "Эрмитажа"

Отражение здания "Эрмитажа"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланировано на 2019 год; в уральском филиале музея разместятся реставрационные мастерские, сообщила журналистам в пятницу начальник управления культуры городской администрации Татьяна Ярошевская.

"Мы поставили задачу открыть центр "Эрмитаж-Урал" в 2019 году и будем ее выдерживать. В настоящее время разыгрывается конкурс на строительство, в 2018 году заходим на строительную площадку. Предполагаем, что за два года мы этот проект построим", - сказала Ярошевская.

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Уральский филиал Эрмитажа расположится на площади 6,4 тыс. квадратных метров

В Екатеринбурге впервые показали более 200 экспонатов, подаренных Эрмитажем

Заместитель генерального директора, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина сообщила ТАСС, что музей не планирует передавать уральскому филиалу экспонаты на постоянное хранение. "В музейном мире мы приходим к мнению, что передавать экспонаты на постоянное хранение в разные музеи - это неверный путь. Коллекции уже сложились, и они прекрасно существуют в своих привычных условиях. Мы считаем, что оптимально проводить временные выставки в регионах", - отметила она.

Адаксина добавила, что после открытия центра "Эрмитаж-Урал" "в Екатеринбурге будут организованы более крупные выставки, в зависимости от возможностей нового выставочного пространства".

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге во второй раз, с 14 по 20 октября. Ключевым событием станет открытие выставки одной картины - впервые в Екатеринбурге представят портрет императрицы Марии Федоровны, написанный Иваном Крамским в 1881 году. Научные сотрудники Эрмитажа прочтут лекции о коллекционной деятельности императорской фамилии, проведут мастер-класс по реставрации графики. Впервые будет работать кинотеатр виртуальной реальности, где покажут фильм "Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским" и цифровую копию Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже.

О проекте "Эрмитаж-Урал"

Екатеринбург планирует разместить уральский филиал Эрмитажа в двух зданиях в центре города. В доме № 11 на улице Вайнера будут проходить экспозиции, а на улице Вайнера, 16, разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций. Общая площадь зданий - 6,4 тыс. кв. м, стоимость создания - 600 млн рублей.

C южной стороны музея строители возведут пристройку, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства. Проектировщики также предусмотрели доступ посетителей в уникальное помещение - мансарду здания, в которой будет размещен мемориальный зал культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Урал".

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда в Свердловск двумя эшелонами были эвакуированы 1 млн 118 тыс. экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они бережно хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.

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