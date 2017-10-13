Уральский филиал "Эрмитажа" откроется в Екатеринбурге в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланировано на 2019 год; в уральском филиале музея разместятся реставрационные мастерские, сообщила журналистам в пятницу начальник управления культуры городской администрации Татьяна Ярошевская.

"Мы поставили задачу открыть центр "Эрмитаж-Урал" в 2019 году и будем ее выдерживать. В настоящее время разыгрывается конкурс на строительство, в 2018 году заходим на строительную площадку. Предполагаем, что за два года мы этот проект построим", - сказала Ярошевская.

Заместитель генерального директора, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина сообщила ТАСС, что музей не планирует передавать уральскому филиалу экспонаты на постоянное хранение. "В музейном мире мы приходим к мнению, что передавать экспонаты на постоянное хранение в разные музеи - это неверный путь. Коллекции уже сложились, и они прекрасно существуют в своих привычных условиях. Мы считаем, что оптимально проводить временные выставки в регионах", - отметила она.

Адаксина добавила, что после открытия центра "Эрмитаж-Урал" "в Екатеринбурге будут организованы более крупные выставки, в зависимости от возможностей нового выставочного пространства".

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге во второй раз, с 14 по 20 октября. Ключевым событием станет открытие выставки одной картины - впервые в Екатеринбурге представят портрет императрицы Марии Федоровны, написанный Иваном Крамским в 1881 году. Научные сотрудники Эрмитажа прочтут лекции о коллекционной деятельности императорской фамилии, проведут мастер-класс по реставрации графики. Впервые будет работать кинотеатр виртуальной реальности, где покажут фильм "Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским" и цифровую копию Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже.

О проекте "Эрмитаж-Урал"

Екатеринбург планирует разместить уральский филиал Эрмитажа в двух зданиях в центре города. В доме № 11 на улице Вайнера будут проходить экспозиции, а на улице Вайнера, 16, разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций. Общая площадь зданий - 6,4 тыс. кв. м, стоимость создания - 600 млн рублей.

C южной стороны музея строители возведут пристройку, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства. Проектировщики также предусмотрели доступ посетителей в уникальное помещение - мансарду здания, в которой будет размещен мемориальный зал культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Урал".

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда в Свердловск двумя эшелонами были эвакуированы 1 млн 118 тыс. экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они бережно хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.