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Власти Югры создали спецкомиссию для изучения причин ЧП с катером

Новости Урала
13 октября, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В четверг вечером судно, перевозившее людей из Салехарда в Березово, село на мель, два человека получили травмы

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создали специальную комиссию для расследования причин ЧП с катером "Метеор". Об этом в пятницу сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Губернатор Югры Наталья Комарова, предваряя заседание правительства округа, прокомментировала инцидент, случившийся накануне вечером с судном, перевозившим людей, следовавшим из Салехарда в Березово. По словам главы региона, в настоящее время проводятся работы по ограждению места происшествия с тем, чтобы не допустить повторения ситуации, а также создана специальная комиссия, которая рассматривает причины случившегося", - говорится в сообщении.

Заместителю губернатора округа Дмитрию Шаповалу поручено рассмотреть на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве автономного округа вопрос о достоверности и своевременности прохождения сигнала Единой дежурной диспетчерской службы. По данным ведомства, в момент происшествия на борту находились 30 человек.

"Люди не пострадали, только два человека получили ушибы и травмы. Им оказана помощь", - приводит департамент слова Комаровой. Ранее ТАСС сообщал, что по данному происшествию СК и прокуратура на транспорте проводят проверки. Также владелец суднаа - компания "Северречфлот" - начала расследование ЧП.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, в четверг вечером поступило сообщение о том, что в районе 30-го километра реки Северная Сосьва катер, который следовал по маршруту Салехард - Березово, сел на мель. Пассажиров эвакуировали, всех доставили в пункт назначения. По данным ведомства, на борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента два человека получили легкие травмы рук, от госпитализации они отказались.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что севший на мель теплоход не поврежден, разлива топлива не произошло.

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