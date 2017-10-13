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В Челябинске осужден аферист, обманувший около двух тысяч человек из 21 города России

Новости Урала
13 октября, 16:21 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 13, октября. /ТАСС

Мужчина похитил 310 млн рублей, обещая людям выплатить высокие проценты якобы после того, как выгодно инвестирует их деньги в грузоперевозки и автоломбарды

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска признал гражданина РФ Юрия Юнышева виновным в обмане почти 2 тыс. россиян и похищении у них 310 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"13 октября Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении Юрия Юнышева, который похитил деньги у 1862 граждан Российской Федерации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере". Суд приговорил Юнышева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В суде установлено, что Юнышев в 2006-2008 гг. похитил у жителей 21 города страны 310 млн рублей. Он обещал людям выплатить высокие проценты якобы после того, как выгодно инвестирует их деньги в грузоперевозки и автоломбарды. Однако, получая деньги инвесторов, он распоряжался ими по своему усмотрению, часть расходовал на аренду офиса, рекламу, выплату процентов некоторым клиентам.

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