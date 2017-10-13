Итальянская компания будет привлекать инвесторов в Свердловскую область

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Итальянская компания "Фондиталь" (производит элементы и системы отопления) будет привлекать инвесторов в Свердловскую область в рамках соглашения, которое было подписано в пятницу на XXVI заседании двусторонней рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ, одна из сторон соглашения).
"Компания "Фондиталь", АО "РСГ-Академическое" и КРСУ сегодня в рамках второго дня заседания российско-итальянской рабочей группы в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве. В документе закреплены принципы взаимодействия сторон по привлечению инвестиций в технопарк в районе "Академический". Итальянская компания уже локализует производство в Липецке и в качестве перспективной площадки для развития производства компания рассматривает Екатеринбург, они заинтересованы в локализации здесь предприятий своих партнеров. По условиям соглашения, "Фондиталь" будет информировать итальянских производителей об инвестиционных возможностях Среднего Урала и привлекать их к созданию объектов промышленности и торговли в Свердловской области", - сообщили там.
Гендиректор "Фондиталь Сервис" Джакомо Дзени отметил что соглашение улучшит связи Ломбардии (региона Италии) и Свердловской области. "Нам и партнерам он интересен как рынок сбыта и как площадка для локализации. Сегодня очень многие итальянские компании готовы сотрудничать с Россией и разместить здесь производство. Скоро о нашей продукции можно будет сказать "сделано с Россией по высоким стандартам качества", - приводит пресс-служба его слова.
По словам гендиректора КРСУ Сергея Киселева, с их стороны соглашение предусматривает помощь в локализации производств.
Ранее ТАСС сообщал, что свыше 200 компаний приняли участие в 26 заседании российско-итальянской рабочей группы, которая проходит 12 и 13 октября в Екатеринбурге. В ходе переговоров было озвучено решение направить деловую миссию на международную промышленную выставку ИННОПРОМ в 2018 году.
По итогам 2016 года взаимный товарооборот Свердловской области и Италии превысил $227 млн. В первом полугодии объем торговли составил $109 млн, что на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года.