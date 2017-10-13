Итальянская компания будет привлекать инвесторов в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Итальянская компания "Фондиталь" (производит элементы и системы отопления) будет привлекать инвесторов в Свердловскую область в рамках соглашения, которое было подписано в пятницу на XXVI заседании двусторонней рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ, одна из сторон соглашения).

"Компания "Фондиталь", АО "РСГ-Академическое" и КРСУ сегодня в рамках второго дня заседания российско-итальянской рабочей группы в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве. В документе закреплены принципы взаимодействия сторон по привлечению инвестиций в технопарк в районе "Академический". Итальянская компания уже локализует производство в Липецке и в качестве перспективной площадки для развития производства компания рассматривает Екатеринбург, они заинтересованы в локализации здесь предприятий своих партнеров. По условиям соглашения, "Фондиталь" будет информировать итальянских производителей об инвестиционных возможностях Среднего Урала и привлекать их к созданию объектов промышленности и торговли в Свердловской области", - сообщили там.

Гендиректор "Фондиталь Сервис" Джакомо Дзени отметил что соглашение улучшит связи Ломбардии (региона Италии) и Свердловской области. "Нам и партнерам он интересен как рынок сбыта и как площадка для локализации. Сегодня очень многие итальянские компании готовы сотрудничать с Россией и разместить здесь производство. Скоро о нашей продукции можно будет сказать "сделано с Россией по высоким стандартам качества", - приводит пресс-служба его слова.

По словам гендиректора КРСУ Сергея Киселева, с их стороны соглашение предусматривает помощь в локализации производств.

Ранее ТАСС сообщал, что свыше 200 компаний приняли участие в 26 заседании российско-итальянской рабочей группы, которая проходит 12 и 13 октября в Екатеринбурге. В ходе переговоров было озвучено решение направить деловую миссию на международную промышленную выставку ИННОПРОМ в 2018 году.

По итогам 2016 года взаимный товарооборот Свердловской области и Италии превысил $227 млн. В первом полугодии объем торговли составил $109 млн, что на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года.