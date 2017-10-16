Судебные приставы приостановили работу пищеблока школы на Урале из-за нарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Судебные приставы Нижнесергинского районного отдела УФССП России по Свердловской области приостановили на 20 суток работу пищеблока школы в селе Киргишаны из-за выявленных нарушений. В частности, в школе допускалось использование посуды со сколами, сообщает в понедельник пресс-служба УФССП России по региону.

"Судебными приставами Нижнесергинского районного отдела приостановлена деятельность пищеблока школы села Киргишаны на 20 суток по статье КоАП "Нарушение санитарно- эпидемиологических требований к организации питания населения". Специалистами Роспотребнадзора было выявлено недостаточное количество технологического оборудования для обработки овощей, использование посуды со сколом, необеспечение безопасности питьевого водоснабжения, отсутствие маркировки на инвентаре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что деятельность школы в целом не приостановлена. "Приказом об изменении расписания уроки были сокращены до 30 минут", - отмечается в сообщении.