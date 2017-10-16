Житель Урала получил 3,5 года колонии за попытку похитить у банка почти 1,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 3,5 годам колонии жителя Свердловской области Александра Кемпеля, пытавшегося с помощью платежного терминала похитить почти 1,5 млрд рублей у банка "Кольцо Урала". В связи с тем, что подсудимый не явился на оглашение приговора, он объявлен в розыск, сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Кемпеля. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам"). Мужчина с помощью платежного терминала пытался похитить у банка "Кольцо Урала" почти 1,5 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Кемпель в ноябре - декабре 2014 года, находясь в Екатеринбурге, вместе с сообщниками пытался похитить денежные средства банка "Кольцо Урала" с помощью ввода компьютерной информации.

"Через своих знакомых Кемпель подыскивал юридические лица и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетные счета в банке и pos-терминалы (устройства для приема к оплате банковских карт) этого же банка, а также платежные карты физических и юридических лиц. После чего осужденный и неизвестный, используя полученный pos-терминал и имеющиеся в их распоряжении платежные карты, оформленные на не установленных следствием лиц, действуя совместно и согласованно, произвели ряд финансовых операций по оплате товара и по возвращению денежных средств на счета находящихся в их распоряжении платежных карт", - пояснили в пресс-службе.

29 января 2015 года Кемпель и неизвестный, используя платежную карту, оформленную на не установленное следствием лицо, и pos-терминал путем производства операции "возврат" ввели в автоматизированную платежную систему информацию о производстве финансовой операции по перечислению на счет находящейся в их распоряжении платежной карты денежных средств в сумме почти 1,5 млрд рублей в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). На следующий день сотрудниками банка "Кольцо Урала" компьютерная информация об указанной незаконной финансовой операции выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было.