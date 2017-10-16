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В Челябинской области задержаны подозреваемые в хищениях нефти на 60 млн руб.

Новости Урала
16 октября, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Сотрудники полиции также выявили нефтеперерабатывающий завод, где осуществлялась скупка и переработка похищенного

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность похитителей нефти из магистрального нефтепровода в Златоусте, нанесших ущерб на 60 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские, представители ФСБ и Росгвардии пресекли нелегальную деятельность группы лиц, организовавших хищение нефти из магистрального нефтепровода на территории Златоустовского городского округа", - сказала Волк.

По предварительным данным, похищено около 4,5 тыс. тонн нефти на сумму более 60 млн рублей, подчеркнула она. "С поличным задержано девять человек", - сказала Волк. По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на кражу из нефтепровода".

"В рамках расследования дела проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты порядка 200 тонн нефти, грузовая автомашина, переоборудованная для скрытого вывоза нефти, шланги, насосы и прочие устройства для производства врезки и отвода, тепловизор, радиостанции и мобильные телефоны, черновые записи и иные документы, подтверждающие нелегальную деятельность подозреваемых", - отметила Волк.

По ее словам, также выявлен нефтеперерабатывающий завод, где осуществлялась скупка и переработка похищенной нефти. "На допросах восемь участников группы дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предполагаемому организатору судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

Она также отметила, что в отношении лиц, осуществлявших скупку похищенного, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье "приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем".

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