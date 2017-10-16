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Микрорайон в Кургане остался без холодной воды из-за аварии

Новости Урала
16 октября, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Воду отключили, в том числе, в школе и детском саду

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Жители микрорайона Черемухово на юго-западе Кургана остались без холодного водоснабжения в результате аварии на водопроводе. Воду отключили, в том числе, в школе и детском саду, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Без водоснабжения остался микрорайон Черемухово, в том числе, школа и детский сад. Это частные дома, поэтому невозможно точно сказать, сколько людей остались без воды", - отметили в пресс-службе.

На месте аварии работает бригада компании.

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