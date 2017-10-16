Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу защиты блогера Руслана Соколовского на приговор и апелляционное постановление суда. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба инстанции.

"Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите Руслана Соколовского. Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга и апелляционное постановление Свердловского областного суда. В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения", - говорится в сообщении.

Ранее защита заявляла, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера.

Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. После этого Свердловский областной суд смягчил наказание до двух лет и трех месяцев условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

По результатам комплексной экспертизы 11 мая суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к трем с половиной годам колонии общего режима.