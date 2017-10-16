Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в Казахстане

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области усилило мониторинг качества воды в реке Ишим в связи с прорывом канализационных стоков в городе Петропавловск в Казахстане и их попаданием в реку. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"В связи с полученной информацией о прорыве канализационных стоков Петропавловске (Республика Казахстан), попаданием нечистот в реку Ишим управлением Роспотребнадзора по Тюменской области усилен мониторинг за показателями безопасности питьевой воды в водоисточнике - реке Ишим и разводящей сети водоснабжения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды, отобранных в населенных пунктах по течению реки Ишим, установлено кратковременное превышение в 1,5 раза содержания ионов аммония.
"Усилен мониторинг за обращаемостью и заболеваемостью населения Казанского, Ишимского, Абатского районов. В городе Ишим в профилактических целях введен режим гиперхлорирования, усилен производственный контроль за качеством подаваемой воды населению через распределительную сеть", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, также в этих районах главам муниципальных образований предписано обеспечить подвоз населению спецавтотранспортом питьевой воды гарантированного качества. "Готовится проведение при необходимости профилактических мероприятий в Тобольске, Тобольском, Уватском районах. В Викуловском районе население снабжается водой из подземных источников", - отметили в управлении.