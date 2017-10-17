Прибытие и вылет нескольких рейсов в Новосибирске задержаны из-за густого тумана

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Вылет рейсов в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, а также прибытие самолетов из Якутска в новосибирский аэропорт Толмачево задерживаются из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили во вторник в справочной службе аэропорта.

"Из-за тумана задерживаются несколько рейсов - AF 4941 (Air France), AZ 3951 (Alitalia), SU 1307 ("Аэрофлот"), ДР 420 ("Победа") в Москву, У6 390 ("Уральские авиалинии") в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Их вылет перенесен на 10:40 утра (06:40 мск - прим. ТАСС) по местному времени. Рейс S7 3252 из Якутска вылетел в Новосибирск позже", - сказали ТАСС в справочной службе.

Вылет самолетов из Новосибирска назначен на 10:40 и 12:00 (ДР 420) по местному времени (06:40 и 08:00 мск).