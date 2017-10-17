На Урале до конца года 80% дорог будет соответствовать федеральным нормам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Дорожные службы приведут 16% дорог в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в соответствие с федеральными стандартами к началу 2018 года. Количество таких трасс в этих регионах увеличится до 80%, сообщил во вторник ТАСС руководитель "Уралуправтодора" Алексей Борисов.
"К 1 января 2018 года 80% всей сети дорог будет приведено в соответствие с федеральными стандартами. К началу этого [года] показатель был на уровне 64%", - сказал Борисов.
Помимо приведения дорог в соответствие с федеральными нормами на трассах планируется увеличить количество видеокамер. "До конца 2017 года появятся восемь новых метеостанций, восемь видеокамер и два табло переменной информации. Это позволит увеличить безопасность на дорогах и уменьшить аварийность, потому что 90% ДТП случается из-за нарушения правил дорожного движения", - сказал он.
Кроме того, "Уралуправтодор" с 2018 года начнет применять новый противогололедный реагент. "Внедрение новых реагентов в зимний сезон 2018-2019 годов позволит сэкономить около 5-7% затрачиваемых денег, а также не тратить средства на уборку дорог весной, когда остатки средства скапливаются по обочинам", - отметил он.
Федеральное казенное учреждение "Уралуправтодор" было образовано 1 декабря 1994 года. В его ведении находится 2,3 млн автодорог в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.