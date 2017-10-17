Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Региональный оператор фонда "Сколково" появится в Челябинске до конца 2017 года

Новости Урала
17 октября, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Подписание протокола о намерениях между фондом и Челябинской областью состоялось в рамках проходящего в Москве форума "Открытые инновации"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области подписали во вторник с руководством фонда "Сколково" протокол о намерениях. Согласно этому документу, в регионе до 31 декабря текущего года появится региональный оператор фонда, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

"В Москве подписан протокол о намерениях по созданию на Южном Урале регионального оператора фонда "Сколково". Документ в присутствии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского завизировали вице-президент по региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин и инвестор расположенного в Челябинске "ИТ-Парка" Максим Судаков. Цель протокола о намерениях - создание регионального оператора "Сколково" на территории Челябинской области и заключение соглашения о совместной реализации проекта не позднее 31 декабря текущего года", - сказал Федечкин.

Он уточнил, что подписание состоялось в рамках проходящего в эти дни в Москве форума "Открытые инновации". Мероприятие посвящено цифровой экономике и вызовам глобальной трансформации.

Региональный оператор фонда "Сколково" - это объект инновационной инфраструктуры, деятельность которого направлена на поддержку технологического предпринимательства, и которому фонд на основании соглашения о совместной реализации проекта передал или передаст часть функций.

Челябинская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа. Административный центр - город Челябинск. Челябинская область - индустриально-аграрный регион, расположенный на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей Западно-Сибирской равнине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дубровский, Борис Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
3
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
4
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
5
Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых европейских звезд
6
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
7
ЕСПЧ не нашел политики в деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама