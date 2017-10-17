Региональный оператор фонда "Сколково" появится в Челябинске до конца 2017 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области подписали во вторник с руководством фонда "Сколково" протокол о намерениях. Согласно этому документу, в регионе до 31 декабря текущего года появится региональный оператор фонда, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

"В Москве подписан протокол о намерениях по созданию на Южном Урале регионального оператора фонда "Сколково". Документ в присутствии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского завизировали вице-президент по региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин и инвестор расположенного в Челябинске "ИТ-Парка" Максим Судаков. Цель протокола о намерениях - создание регионального оператора "Сколково" на территории Челябинской области и заключение соглашения о совместной реализации проекта не позднее 31 декабря текущего года", - сказал Федечкин.

Он уточнил, что подписание состоялось в рамках проходящего в эти дни в Москве форума "Открытые инновации". Мероприятие посвящено цифровой экономике и вызовам глобальной трансформации.

Региональный оператор фонда "Сколково" - это объект инновационной инфраструктуры, деятельность которого направлена на поддержку технологического предпринимательства, и которому фонд на основании соглашения о совместной реализации проекта передал или передаст часть функций.

Челябинская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа. Административный центр - город Челябинск. Челябинская область - индустриально-аграрный регион, расположенный на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей Западно-Сибирской равнине.