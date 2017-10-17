Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министров

Новости Урала
17 октября, 14:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, октября. /ТАСС

Экспертную комиссию возглавил губернатор Евгений Куйвашев, документы от претендентов принимаются до 8 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

© Михаил Метцель/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об открытом отборе кадров на должности глав двух региональных министерств. Апробация назначения министров на конкурсной основе начата по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Евгений Куйвашев первым среди губернаторов выполнил поручение Владимира Путина по открытому отбору кадров, объявив конкурс на посты министров. <…> Открытый конкурс, согласно документу, ждет соискателей на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области и министра инвестиций и развития Свердловской области", - сообщили там.

Экспертную комиссию, которая будет оценивать кандидатур на должности глав министерств, возглавил Куйвашев. "В нее также вошли первые заместители губернатора, представители администрации главы региона и областных министерств, представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов", - пояснили в департаменте.

Документы от претендентов принимаются до 8 ноября. 10 и 15 ноября их ждут тестирование, презентация и защита концепций стратегии развития региона в сфере инвестиций и экономики. "Соискатели, в соответствии с положением о конкурсе, должны будут предоставить личное заявление и анкету, документы, удостоверяющие наличие профессионального образования и подтверждающие трудовой стаж, справку о наличии или отсутствии судимости и другие бумаги", - добавили там.

Ранее во вторник сообщалось, что Куйвашев подписал указ о назначении вице-губернаторов. Посты заместителей главы региона за собой сохранили Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. 26 сентября после согласования в Законодательном собрании региона Евгений Куйвашев назначил Алексея Орлова и Владимира Тунгусова первыми вице-губернаторами региона, Галину Кулаченко - заместителем губернатора - министром финансов Свердловской области, Андрея Злоказова - министром социальной политики Свердловской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Куйвашев, Евгений Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама