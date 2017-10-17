Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об открытом отборе кадров на должности глав двух региональных министерств. Апробация назначения министров на конкурсной основе начата по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Евгений Куйвашев первым среди губернаторов выполнил поручение Владимира Путина по открытому отбору кадров, объявив конкурс на посты министров. <…> Открытый конкурс, согласно документу, ждет соискателей на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области и министра инвестиций и развития Свердловской области", - сообщили там.

Экспертную комиссию, которая будет оценивать кандидатур на должности глав министерств, возглавил Куйвашев. "В нее также вошли первые заместители губернатора, представители администрации главы региона и областных министерств, представители научных, образовательных организаций, отраслевых союзов", - пояснили в департаменте.

Документы от претендентов принимаются до 8 ноября. 10 и 15 ноября их ждут тестирование, презентация и защита концепций стратегии развития региона в сфере инвестиций и экономики. "Соискатели, в соответствии с положением о конкурсе, должны будут предоставить личное заявление и анкету, документы, удостоверяющие наличие профессионального образования и подтверждающие трудовой стаж, справку о наличии или отсутствии судимости и другие бумаги", - добавили там.

Ранее во вторник сообщалось, что Куйвашев подписал указ о назначении вице-губернаторов. Посты заместителей главы региона за собой сохранили Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. 26 сентября после согласования в Законодательном собрании региона Евгений Куйвашев назначил Алексея Орлова и Владимира Тунгусова первыми вице-губернаторами региона, Галину Кулаченко - заместителем губернатора - министром финансов Свердловской области, Андрея Злоказова - министром социальной политики Свердловской области.