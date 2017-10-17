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В одном из зданий УрФУ в Екатеринбурге проходит эвакуация

Новости Урала
17 октября, 15:34 дата обновления: 17 октября, 16:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, октября. /ТАСС

Ее причины не уточняются

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Людей эвакуировали в одном из зданий Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщили в официальном Telegram-канале вуза, не уточнив причин эвакуации.

"Вот и нас эвакуировали. Хорошо, что сегодня солнечный день, можно погулять", - говорится в сообщении.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием пресс-службы регионального ГУ МВД по данному факту.

В вузе также добавили, что произошла эвакуация людей из двух общежитий федерального университета на улице Большакова. "Причины эвакуации мы назвать не можем, но сам факт эвакуации подтверждаем", - сказали ТАСС в пресс-службе УрФУ.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Всего за этот период в 170 городах атаке "телефонных террористов" подверглись более 2600 объектов, среди них торговые центры, школы, вокзалы, аэропорты, кинотеатры, ночные клубы и здания органов государственной власти. Были эвакуированы более 1 млн человек.

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