Власти Кургана ликвидировали последствия задымления на полигоне ТБО

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Кургана ликвидировали последствия задымления, которое наблюдалось на полигоне ТБО "Шуховский", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации. Всего к устранению задымления были привлечены семь самосвалов и один погрузчик.

"Администрацией Кургана выполнены работы по ликвидации последствий задымления путем отсыпки твердым негорючим материалом с целью прекращения доступа кислорода и дальнейшей консервации согласно правил утилизации твердых бытовых отходов", - сказали там.

Ранее сообщалось, что для ликвидация задымления на полигоне ТБО были втрое увеличены объемы завозимого песка. Одним из факторов, который способствовал появлению очагов задымления, стала теплая сухая погода до плюс 15 градусов.

В конце сентября 2017 года на полигоне произошло возгорание, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.