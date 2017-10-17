Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кургана ликвидировали последствия задымления на полигоне ТБО

Новости Урала
17 октября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

К устранению были привлечены семь самосвалов и один погрузчик

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Кургана ликвидировали последствия задымления, которое наблюдалось на полигоне ТБО "Шуховский", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации. Всего к устранению задымления были привлечены семь самосвалов и один погрузчик.

"Администрацией Кургана выполнены работы по ликвидации последствий задымления путем отсыпки твердым негорючим материалом с целью прекращения доступа кислорода и дальнейшей консервации согласно правил утилизации твердых бытовых отходов", - сказали там.

Ранее сообщалось, что для ликвидация задымления на полигоне ТБО были втрое увеличены объемы завозимого песка. Одним из факторов, который способствовал появлению очагов задымления, стала теплая сухая погода до плюс 15 градусов.

В конце сентября 2017 года на полигоне произошло возгорание, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
5
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
МВД Пермского края завело дело по факту ДТП с Олегом Газмановым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама