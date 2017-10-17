Людей эвакуировали из издания УрФУ из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Людей эвакуировали из одного из зданий Уральского федерального университета (УрФУ), а также двух общежитий вуза на улице Большакова в Екатеринбурге из-за ложного сообщения о минировании. Об этом во вторник сообщили в официальном Telegram-канале вуза.

"Сообщения о минировании оказались ложными, сотрудники МЧС и МВД проверили здание. Главный корпус (УрФУ) закрыт до утра, так как учебный процесс сорван. Общежития работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием пресс-службы регионального ГУ МВД по данному факту.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Всего за этот период в 170 городах атаке "телефонных террористов" подверглись более 2600 объектов, среди них торговые центры, школы, вокзалы, аэропорты, кинотеатры, ночные клубы и здания органов государственной власти. Были эвакуированы более 1 млн человек.