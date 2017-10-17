Челябинская область намерена избежать коммерческих кредитов в 2018 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Челябинская область должна разработать сбалансированный бюджет на 2018 год и обойтись без привлечения коммерческих кредитов. Об этом губернатор региона Борис Дубровский сообщил ТАСС на форуме "Открытые инновации" во вторник.

"Я считаю, что мы готовим очень сбалансированный бюджет. Он у нас очень консервативный. Исходя из этого я считаю, мы должны закончить 2018 год без привлечения коммерческих кредитов, я ставлю такую задачу", - сказал губернатор.

В начале июля сообщалось, что Челябинская область по поручению губернатора досрочно избавилась от всех коммерческих кредитов. Это позволило сэкономить бюджету более 600 млн рублей.

В конце сентября сообщалось, что дефицит бюджета Челябинской области сократился с запланированных на 2017 год 10 миллиардов до 2,5 миллиарда рублей за счет собственных доходов региона. Доходы областного бюджета на 2017 год составляют 141 млрд 615,7 млн рублей, а расходы - 144 млрд 119,4 млн рублей. В областном Минфине отмечали, что в перспективе Челябинская область может закончить год вообще без дефицита.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.