Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинская область намерена избежать коммерческих кредитов в 2018 году

Новости Урала
17 октября, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В начале июля сообщалось, что регион по поручению губернатора досрочно избавился от всех коммерческих кредитов, что позволило сэкономить бюджету более 600 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Челябинская область должна разработать сбалансированный бюджет на 2018 год и обойтись без привлечения коммерческих кредитов. Об этом губернатор региона Борис Дубровский сообщил ТАСС на форуме "Открытые инновации" во вторник.

"Я считаю, что мы готовим очень сбалансированный бюджет. Он у нас очень консервативный. Исходя из этого я считаю, мы должны закончить 2018 год без привлечения коммерческих кредитов, я ставлю такую задачу", - сказал губернатор.

В начале июля сообщалось, что Челябинская область по поручению губернатора досрочно избавилась от всех коммерческих кредитов. Это позволило сэкономить бюджету более 600 млн рублей.

В конце сентября сообщалось, что дефицит бюджета Челябинской области сократился с запланированных на 2017 год 10 миллиардов до 2,5 миллиарда рублей за счет собственных доходов региона. Доходы областного бюджета на 2017 год составляют 141 млрд 615,7 млн рублей, а расходы - 144 млрд 119,4 млн рублей. В областном Минфине отмечали, что в перспективе Челябинская область может закончить год вообще без дефицита.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Открытые инновации" - 2017
Персоны
Дубровский, Борис Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
2
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Суд продлил Серебренникову домашний арест
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама