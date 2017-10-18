Восстановлено водоснабжение микрорайона в Кургане, прерванное из-за аварии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Водоснабжение микрорайона Черемухово на юго-западе Кургана, прерванное в понедельник в результате аварии на водопроводе, полностью восстановлено. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Водоснабжение полностью восстановлено", - сказали там.

Ранее сообщалось о том, что без холодной воды остался весь микрорайон, застроенный частными домами, в том числе, детский сад и школа. Количество людей, которые были отключены от водоснабжения, не уточняется.