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Восстановлено водоснабжение микрорайона в Кургане, прерванное из-за аварии

Новости Урала
18 октября, 7:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось о том, что без холодной воды остался весь микрорайон Черемухово на юго-западе Кургана

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Водоснабжение микрорайона Черемухово на юго-западе Кургана, прерванное в понедельник в результате аварии на водопроводе, полностью восстановлено. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Водоснабжение полностью восстановлено", - сказали там.

Ранее сообщалось о том, что без холодной воды остался весь микрорайон, застроенный частными домами, в том числе, детский сад и школа. Количество людей, которые были отключены от водоснабжения, не уточняется.

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