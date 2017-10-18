Магнитогорский металлургический комбинат откроет исследовательский центр в "Сколково"

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Павел Шиляев и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг подписали соглашение о создании исследовательского центра ММК в "Сколково". Инвестиции в деятельность центра со стороны ММК составят 30 млн рублей за три года, сообщила в среду пресс-служба губернатора Челябинской области.
"Документ подписан в рамках визита делегации Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским в "Сколково". С помощью создаваемого центра комбинат планирует реализовать на основной промышленной площадке ряд инновационных проектов с годовым экономическим эффектом более 100 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что одним из основных направлений исследовательской деятельности на ближайшие три года станет разработка на базе ММК проекта центра оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования. Кроме того, планируется решать производственные задачи методами обработки больших данных. Также новая организация займется оптимизацией имеющихся на рынке решений в области нейросетевых технологий для контроля качества и отслеживания материальных потоков на ММК.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.
"Сколково" - фонд с государственной поддержкой, основной задачей которого является создание и обеспечение функционирования инновационного территориального кластера "Инновационный центр Сколково".