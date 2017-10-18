Свердловские власти предложили новое место для строительства храма Святой Екатерины

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил новое место для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге - на площадке в центре города у Театра драмы, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона. Ранее предлагалось возвести собор на акватории городского пруда, что вызвало негативную реакцию у жителей области.
"Губернатор Свердловской области предложил новую площадку для строительства храма Святой Екатерины. … В результате обсуждения было принято решение рекомендовать градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке у Театра драмы", - говорится в сообщении департамента.
По мнению Куйвашева, храм Святой Екатерины "должен строиться в атмосфере общественного согласия". "Залог успешной реализации этого благого дела - в превращении его в общегражданский проект", - привел департамент слова главы региона.
Храм Святой Екатерины планируют построить в Екатеринбурге вместо разрушенного более 80 лет назад. Он будет создан в стиле архитектуры XVII века, открытие планируется к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году.