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Помощник президента РФ Игорь Левитин открыл мост через железнодорожные пути на Урале

Новости Урала
18 октября, 12:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, октября. /ТАСС

Стоимость автомобильного моста через железнодорожные пути в районе Верхнего Дуброво составляет 400 млн рублей

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Помощник президента РФ Игорь Левитин

Помощник президента РФ Игорь Левитин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Помощник президента Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду открыли автомобильный мост через железнодорожные пути в районе населенного пункта Верхнее Дуброво стоимостью 400 миллионов рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Новая дорога - это всегда радость, доступность... В 2017-2018 годах предусмотрены деньги на безопасные, качественные дороги, которые обеспечат доступность к населенным пунктам, инфраструктуре. Я уверен, что все те задачи, которые поставил президент, будут выполнены", - сказал Левитин на открытии дороги.

© ТАСС
© ТАСС

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, компания "Жасмин" на год раньше запланированного срока ввела объект в строй.

"Сегодняшнее событие выходит из разряда рядовых. Это действительно долгожданный объект, ввод которого ждали все жители Верхнего Дуброво и все, кто хочет прийти сюда с инвестициями. Выполняя обязательства перед президентом по программе "Качественные и безопасные дороги" я хочу поблагодарить Игоря Евгеньевича Левитина за большое и пристальное внимание к нашему региону, так как его деятельность дала возможность привлечь инвестиции для строительства данного объекта", - сказал Куйвашев.

По данным департамента информационной политики региона, длина путепровода составляет 162,5 метра, вместе с подходами к мосту - 513 метров. Проезжая часть включает две полосы движения, ширина каждой из которых - 3,5 метра. Для пешеходов оборудован тротуар, поставлены металлические ограждения и сделано наружное освещение. Мост через участок транссибирской магистрали построен по многочисленным просьбам жителей динамично развивающегося поселка Верхнего Дуброво.

Решение о строительстве путепровода принято губернатором Евгением Куйвашевым в 2016 году. Весной глава региона поручил увеличить финансирование объекта, и обеспечить досрочный ввод путепровода в эксплуатацию.

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Персоны
Левитин, Игорь Евгеньевич Куйвашев, Евгений Владимирович
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