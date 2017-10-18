Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избивший сына на улице житель Екатеринбурга получил дополнительное наказание

Новости Урала
18 октября, 15:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, октября. /ТАСС

Мужчина наряду с основным наказанием в виде девяти лет лишения свободы назначено последующее ограничение свободы на один год

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, избивший в середине апреля своего четырехлетнего сына на одной из улиц города и приговоренный за это к девяти годам колонии строгого режима, получил дополнительно один год ограничения свободы. Такое решение принял в среду Свердловский областной суд после рассмотрения апелляции прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 18 октября, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокурора и изменила приговор. Подсудимому наряду с основным наказанием в виде 9 лет лишения свободы назначено дополнительное наказание в виде последующего ограничения свободы на срок один год. Апелляционные жалобы стороны защиты об оправдании подсудимого оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге несколько раз ударил сына головой об асфальт. В конфликт вмешались прохожие, которые спасли ребенка. На следующий день мужчина был задержан.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать двух мужчин, спасших ребенка, и представить их к награде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама