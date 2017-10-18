Избивший сына на улице житель Екатеринбурга получил дополнительное наказание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, избивший в середине апреля своего четырехлетнего сына на одной из улиц города и приговоренный за это к девяти годам колонии строгого режима, получил дополнительно один год ограничения свободы. Такое решение принял в среду Свердловский областной суд после рассмотрения апелляции прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 18 октября, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокурора и изменила приговор. Подсудимому наряду с основным наказанием в виде 9 лет лишения свободы назначено дополнительное наказание в виде последующего ограничения свободы на срок один год. Апелляционные жалобы стороны защиты об оправдании подсудимого оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге несколько раз ударил сына головой об асфальт. В конфликт вмешались прохожие, которые спасли ребенка. На следующий день мужчина был задержан.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать двух мужчин, спасших ребенка, и представить их к награде.