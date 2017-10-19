Полицейские на Урале по горячим следам задержали убийц двух женщин-продавцов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские в городе Серове Свердловской области по горячим следам задержали убийц двух женщин, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
"В органы внутренних дел обратился местный житель, зашедший в магазин "Промтовары" на улице Мира, 16, и обнаруживший в подсобном помещении тела двух женщин-продавцов... На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника райотдела полковника полиции Олега Якимова, а также глава городского СК Александр Базуев, прокурор Серова Андрей Аржаховский. Личный состав полиции был поднят по тревоге", - сказал Горелых.
По его словам, сыщики уголовного розыска оперативно установили личности продавцов. Из магазина пропала выручка - порядка 50 тыс. рублей.
"В общей сложности на раскрытие преступлений сыщикам понадобилось пять часов. К утру подозреваемые 1989 года рождения уже находились под стражей. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии № 62 Ивделя - один полгода назад, второй на свободе всего месяц", - сказал Горелых.
Как сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ, Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".