Полицейские на Урале по горячим следам задержали убийц двух женщин-продавцов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские в городе Серове Свердловской области по горячим следам задержали убийц двух женщин, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"В органы внутренних дел обратился местный житель, зашедший в магазин "Промтовары" на улице Мира, 16, и обнаруживший в подсобном помещении тела двух женщин-продавцов... На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника райотдела полковника полиции Олега Якимова, а также глава городского СК Александр Базуев, прокурор Серова Андрей Аржаховский. Личный состав полиции был поднят по тревоге", - сказал Горелых.

По его словам, сыщики уголовного розыска оперативно установили личности продавцов. Из магазина пропала выручка - порядка 50 тыс. рублей.

"В общей сложности на раскрытие преступлений сыщикам понадобилось пять часов. К утру подозреваемые 1989 года рождения уже находились под стражей. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии № 62 Ивделя - один полгода назад, второй на свободе всего месяц", - сказал Горелых.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ, Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".