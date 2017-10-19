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Экс-мэр города Березово в Югре оштрафован на 15 млн руб. за незаконную приватизацию жилья

Новости Урала
19 октября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Некоторые незаконно переданные жилые помещения возвращены в собственность городского поселения, сообщили в прокуратуре

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе оштрафовал бывшего главу городского поселения Березово на более чем 15 млн рублей за незаконную приватизацию жилья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокурор Березовского района обратился в суд с иском к бывшему главе городского поселения Березово. Поводом для обращения послужил вступивший в законную силу приговор, которым бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий". Глава поселения в период с 2010 по 2013 год передал 13 жилых помещений, отнесенных к служебному жилищному фонду, в порядке приватизации гражданам, которые проживали в них по договорам служебного найма. Из-за его незаконных действий причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что по искам прокуратуры часть незаконно переданных жилых помещений возвращена в собственность городского поселения, в отношении семи жилых помещений право собственности муниципального образования на основании договоров приватизации прекращено.

"До настоящего времени причиненный имущественный вред главой не возмещен, прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с него суммы причиненного вреда. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

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