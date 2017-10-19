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Шестеро рабочих получили ожоги на компрессорной станции на Ямале

Новости Урала
19 октября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Четверо из них госпитализированы

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Шестеро рабочих получили ожоги различной степени тяжести во время проведения ремонтных работ на Новоуренгойском линейном производственном управлении ООО "Газпром Трансгаз Югорск" (Ямало-Ненецкий автономный округ). Четверо из них госпитализированы, проводится доследственная проверка, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

"В Пуровском районе проводится доследственная проверка по факту происшествия на Новоуренгойском ЛПУ, при котором пострадали шестеро рабочих", - говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что 18 октября на территории компрессорной станции, находящейся в 70 километрах от Нового Уренгоя, рабочие Новоуренгойского ЛПУ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" производили ремонтные работы.

"Во время замены заглушки фланца компрессора произошло воспламенение газо-воздушной смеси, в результате чего шестеро рабочих получили термические ожоги конечностей различной степени тяжести. Четверо из них в настоящее время находятся в больнице", - добавили в пресс-службе.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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